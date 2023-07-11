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В водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины, последние два на выход грузятся в Одессе – Мининфраструктуры

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C начала действия "зернового соглашения" экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира, отметили в Мининфраструктуры
C начала действия "зернового соглашения" экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира, отметили в Мининфраструктуры
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

С начала июля из черноморских портов в рамках "зерновой инициативы" вышло шесть судов с 215 тыс. т агропродукции. Об этом 11 июля сообщается в Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что страна-агрессор РФ продолжает блокировать продовольствие для мира.

"Сейчас в порту Одессы завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки. Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более двух месяцев не работает порт Пивденный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему", – сказано в сообщении.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что с 26 июня РФ отказывается проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку.

"29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 млн т агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции, – говорится в сообщении. – В период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входного, так и выходного флота) состоялось только 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция запланирована на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот".

По данным Мининфраструктуры, с начала действия зернового соглашения (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid0LXan5dVhooe49ifjPpdcDPRLZWFQBCGiMswybM2WuzF5fjU81pSqx4Xy5MEj55XUl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, Мининфраструктуры, судоходство, зерно, зерновой коридор
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