В водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины, последние два на выход грузятся в Одессе – Мининфраструктуры

C начала действия "зернового соглашения" экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира, отметили в Мининфраструктуры Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Отмечается, что страна-агрессор РФ продолжает блокировать продовольствие для мира.

"Сейчас в порту Одессы завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки. Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более двух месяцев не работает порт Пивденный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему", – сказано в сообщении.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что с 26 июня РФ отказывается проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку.

"29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 млн т агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции, – говорится в сообщении. – В период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входного, так и выходного флота) состоялось только 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция запланирована на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот".

По данным Мининфраструктуры, с начала действия зернового соглашения (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.