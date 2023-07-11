В "зерновом коридоре" остаются только суда под флагом Турции и Сент-Китс и Невис – данные ООН

В реестре уходящих из "зернового коридора" судов еще отсутствуют вошедшие в него балкеры TQ Samsun под флагом Турции и TK Majestic под флагом островного государства Сент-Китс и Невис.

Оба корабля 28 июня прошли инспекцию перед заходом в Одессу.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс Marinetraffic утверждает, что TQ Samsun и TK Majestic еще пришвартованы в одесском порту.

Другие суда уже покинули украинские морские порты в рамках "зерновой инициативы". Последним отбывшим судном был My Lama под флагом Белиза, который 8 июля отправился в Тунис с 27 тыс. тонн кукурузы. Проверили судно 10 июля.