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В "зерновом коридоре" остаются только суда под флагом Турции и Сент-Китс и Невис – данные ООН

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Корабли еще находятся в порту Одессы, пишут СМИ
Корабли еще находятся в порту Одессы, пишут СМИ
Фото: ЕРА (архив)

По состоянию на 10 июля в рамках черноморской "зерновой инициативы" из морских портов Украины не ушли только два судна. Об этом свидетельствуют данные совместного координационного центра при ООН.

В реестре уходящих из "зернового коридора" судов еще отсутствуют вошедшие в него балкеры TQ Samsun под флагом Турции и TK Majestic под флагом островного государства Сент-Китс и Невис.

Оба корабля 28 июня прошли инспекцию перед заходом в Одессу.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс Marinetraffic утверждает, что TQ Samsun и TK Majestic еще пришвартованы в одесском порту.

Другие суда уже покинули украинские морские порты в рамках "зерновой инициативы". Последним отбывшим судном был My Lama под флагом Белиза, который 8 июля отправился в Тунис с 27 тыс. тонн кукурузы. Проверили судно 10 июля.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России. 

По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, ООН, Черное море, экспорт, судно, кукуруза, зерно, зерновой коридор
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