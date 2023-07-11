Вывоз краденого украинского зерна. Еще одному российскому капитану сообщили о подозрении

Капитан судна АНТ выключал идентификационную систему и подделывал данные о маршруте, отмечают в прокуратуре Фото: vesselfinder.com

По данным следствия, гражданин РФ, капитан предпринял семь заходов в закрытые морские торговые порты городов Севастополя и Керчи для загрузки украинским зерном.

"Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал AIS (автоматическую идентификационную систему) и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, направлявшегося якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", – отметили в прокуратуре.

Действия капитана квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным сайта "Миротворец", капитан судна АНТ – крымчанин Андрей Шолом.