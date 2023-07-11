Вывоз краденого украинского зерна. Еще одному российскому капитану сообщили о подозрении

По данным следствия, гражданин РФ, капитан предпринял семь заходов в закрытые морские торговые порты городов Севастополя и Керчи для загрузки украинским зерном.
"Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал AIS (автоматическую идентификационную систему) и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, направлявшегося якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", – отметили в прокуратуре.
Действия капитана квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным сайта "Миротворец", капитан судна АНТ – крымчанин Андрей Шолом.
По данным Офиса генпрокурора, в 2022 году российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым сотни тысяч тонн зерна и перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.
Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест, некоторым капитанам сообщили о подозрении.
Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют, в основном ,российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. В известном ему списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.
В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.
1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру, используя систему малых судов и плавучих кранов. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания заявила, что "дорожит своей репутацией" и не причастна к хищениям зерна.
По оценкам Украинской зерновой ассоциации на май 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ украла более 4 млн тонн украинского зерна и пытается продать его за границу, заявлял президент ассоциации Николай Горбачев в эфире телеканала FREEДОМ.
11 мая ресурс Russia Theft Watch, который отслеживает, как Россия крадет украинскую собственность, сообщал, что РФ вывозит украденное в Украине зерно через мариупольский порт в Азовском море.