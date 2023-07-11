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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вывоз краденого украинского зерна. Еще одному российскому капитану сообщили о подозрении

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Капитан судна АНТ выключал идентификационную систему и подделывал данные о маршруте, отмечают в прокуратуре
Капитан судна АНТ выключал идентификационную систему и подделывал данные о маршруте, отмечают в прокуратуре
Фото: vesselfinder.com

Правоохранители уведомили о подозрении гражданина РФ, капитана судна АНТ, в перевозке награбленного украинского зерна через Крым. Об этом сообщила 10 июля прокуратура АР Крым и Севастополя.

По данным следствия, гражданин РФ, капитан предпринял семь заходов в закрытые морские торговые порты городов Севастополя и Керчи для загрузки украинским зерном.

"Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал AIS (автоматическую идентификационную систему) и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, направлявшегося якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", – отметили в прокуратуре.

Действия капитана квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным сайта "Миротворец", капитан судна АНТ – крымчанин Андрей Шолом.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, в 2022 году российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым сотни тысяч тонн зерна и перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест, некоторым капитанам сообщили о подозрении

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют, в основном ,российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. В известном ему списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины87 сухогрузов.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру, используя систему малых судов и плавучих кранов. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания заявила, что "дорожит своей репутацией" и не причастна к хищениям зерна.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации на май 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ украла более 4 млн тонн украинского зерна и пытается продать его за границу, заявлял президент ассоциации Николай Горбачев в эфире телеканала FREEДОМ

11 мая ресурс Russia Theft Watch, который отслеживает, как Россия крадет украинскую собственность, сообщал, что РФ вывозит украденное в Украине зерно через мариупольский порт в Азовском море.

Теги: Крым, прокуратура, корабль, война России против Украины, судно, подозрение, корабли, зерно
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