Украина отрабатывает план Б, предусматривающий разблокировку портов для всех видов грузов – СМИ

Договор о "зерновом коридоре" продлили до 18 июля, за дальнейшее его действие выступают все стороны, кроме России Фото: gmk.center

Автор материала Ольга Быстрицкая отмечает, что Украина для этого должна использовать все варианты, в том числе возможности глубоководных портов Черного моря: если раньше безопасность прохождения судов гарантировалась "зерновым соглашением", то в случае его прекращения необходим новый механизм.

"Дунайские порты способны взять на себя лишь часть грузопотока, и без "глубокой воды" в морском экспорте не обойтись ни агротрейдерам, ни грузовладельцам промышленных грузов, чьи возможности искусственно ограничены пропускной способностью и небольшими глубинами портов Дунайского региона", – пишет Быстрицкая.

Она напомнила, что прецедент работы "зернового коридора" в формате "без России" уже был: через Босфор как на вход, так и на выход из украинских портов продолжали ходить суда, и без представителей России комиссия работала лучше и быстрее. Есть все возможности повторить эту схему, считает автор.

"Конечно, есть риски провокаций и обстрелов со стороны России, а компании могут отказаться от страхования судов. Но вопрос страхования Украина решила, и даже в Брюсселе сказали, что могут поддержать и гарантировать в случае повреждения судна или товара страхование. В то же время есть и план Б, предусматривающий работу коридора без России. Он позволит полноценно возобновить работу портов – работать не только на экспорт, но и принимать импорт, расширить номенклатуру грузов", – пишет ЦТС.

По информации издания, сейчас власти Украины рассматривают два основных возможных варианта: первый – восстановление гражданского судоходства по всем видам грузов без согласия России, но в партнерстве с Турцией; второй – самостоятельное восстановление судоходства. И здесь цель – провести не одно-два судна, а сделать работу коридора постоянной и стабильной, поэтому важна составляющая безопасности. Сейчас она отрабатывается, утверждает Быстрицкая.

"Такая возможность действительно есть, но она должна быть тщательно проработана: это не только коммерческие и логистические вопросы, но и безопасность, потому что страна находится в состоянии войны. Когда и каким образом можно будет работать по альтернативному сценарию – мы скажем, когда все структуры, причастные к этому процессу, будут готовы", – цитирует она заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова.