Украина отрабатывает план Б, предусматривающий разблокировку портов для всех видов грузов – СМИ

Автор материала Ольга Быстрицкая отмечает, что Украина для этого должна использовать все варианты, в том числе возможности глубоководных портов Черного моря: если раньше безопасность прохождения судов гарантировалась "зерновым соглашением", то в случае его прекращения необходим новый механизм.
"Дунайские порты способны взять на себя лишь часть грузопотока, и без "глубокой воды" в морском экспорте не обойтись ни агротрейдерам, ни грузовладельцам промышленных грузов, чьи возможности искусственно ограничены пропускной способностью и небольшими глубинами портов Дунайского региона", – пишет Быстрицкая.
Она напомнила, что прецедент работы "зернового коридора" в формате "без России" уже был: через Босфор как на вход, так и на выход из украинских портов продолжали ходить суда, и без представителей России комиссия работала лучше и быстрее. Есть все возможности повторить эту схему, считает автор.
"Конечно, есть риски провокаций и обстрелов со стороны России, а компании могут отказаться от страхования судов. Но вопрос страхования Украина решила, и даже в Брюсселе сказали, что могут поддержать и гарантировать в случае повреждения судна или товара страхование. В то же время есть и план Б, предусматривающий работу коридора без России. Он позволит полноценно возобновить работу портов – работать не только на экспорт, но и принимать импорт, расширить номенклатуру грузов", – пишет ЦТС.
По информации издания, сейчас власти Украины рассматривают два основных возможных варианта: первый – восстановление гражданского судоходства по всем видам грузов без согласия России, но в партнерстве с Турцией; второй – самостоятельное восстановление судоходства. И здесь цель – провести не одно-два судна, а сделать работу коридора постоянной и стабильной, поэтому важна составляющая безопасности. Сейчас она отрабатывается, утверждает Быстрицкая.
"Такая возможность действительно есть, но она должна быть тщательно проработана: это не только коммерческие и логистические вопросы, но и безопасность, потому что страна находится в состоянии войны. Когда и каким образом можно будет работать по альтернативному сценарию – мы скажем, когда все структуры, причастные к этому процессу, будут готовы", – цитирует она заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.