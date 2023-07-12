В декларации саммита НАТО указано, что путь Грузии в Альянс будет включать ПДЧ. В Тбилиси призвали не завидовать Украине

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом Альянса с планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения", – говорится в декларации.

МИД Грузии позитивно отреагировал на поддержку, выраженную в итоговом документе саммита.

"Грузинская сторона приветствует поддержку, выраженную в итоговом документе саммита, как в политическом, так и в практическом измерениях. Готовность, подтвержденная государствами-членами на саммите, чрезвычайно важна для Грузии, чтобы продолжить работу по реализации решения, принятого на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия станет членом НАТО", – говорится в сообщении.

В то же время председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что тот факт, что Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ, совершенно естественный.

"Украина находится в состоянии войны, поэтому понятно особое внимание к Украине. Мы не должны этому завидовать. В этом контексте следует помнить одно – в 2008 году, когда мы воевали, нам даже "карту" не дали. Так было тогда. Потом Грузия прошла через войну с Россией, но тогда такого отношения к Грузии не было. Хорошо, что сегодня такое отношение к Украине и к этой стране особое внимание. Конечно, мы не должны этому завидовать и не будем этому завидовать", – цитирует политика Imedi News.