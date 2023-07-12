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В кулуарах саммита НАТО Зеленского попросили "остыть и посмотреть на полный пакет помощи" – Bloomberg

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11 12 июля в Литве прошел саммит НАТО
11–12 июля в Литве прошел саммит НАТО
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с лидерами НАТО в Вильнюсе (Литва) 11 июля "разгорячился". Об этом говорится в материале Bloomberg.

Зеленский был возмущен и назвал "абсурдным" нежелание дать Украине четкие сроки членства, говорится в материале. 

Такая "вспышка" разозлила партнеров Украины, которые направили Киеву "оружие и помощь на миллиарды долларов". Собеседник Bloomberg рассказал, что Зеленскому отправили послание, что ему нужно "остыть и посмотреть на полный пакет помощи". 

В статье говорится, что лидеры НАТО действительно пытались найти формулировки, которые выглядели бы "как прогресс" и которые Украина могла бы представить "как прогресс", но которые бы не приближали Альянс к войне со страной-агрессором Россией и "ядерным оружием".

Перед саммитом симпатизирующие Украине дипломаты настаивали на том, что Киев выдвигает "реалистичные требования по вопросу членства", говорится в статье. Но именно США и Германия настаивали на том, что необходимо отказаться от обязательств по присоединению Украины к Альянсу. подчеркивает Bloomberg. Как сказано в материале, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "опасались зайти слишком далеко". 

Bloomberg отметило: оказалось, что политическая реальность не соответствует ожиданиям украинского правительства, хоть в конечном итоге Киев и получил обязательства относительно возможного будущего членства и новые гарантии безопасности со стороны стран "Группы семи".

Контекст:

11–12 июля в Литве прошел саммит НАТО. 

В первый день саммита СМИ сообщали, что Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике. Как отмечало издание The Guardian, он прибегал к "жесткой публичной дипломатии".

В итоговом документе саммита говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными".

На критику Зеленского отреагировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сказал, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. "Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы – не Amazon", – заявил чиновник.

Зеленский позже ответил, что Украина благодарна Великобритании и он не понимает, что имеет в виду министр.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Великобритания, Литва, Джо Байден, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО, Олаф Шольц
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