"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Зеленский ответил Уоллесу на заявление, что Великобритания не Amazon

Сегодня на полях саммита НАТО Уоллес заявил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности.

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы не Amazon", – заявил чиновник.

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании также всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Великобритания – партнер Украины и, по его мнению, между странами хорошие и тесные отношения. Президент добавил, что правительство Великобритании так поддерживает Украину именно потому, что украинцев очень поддерживают сами британцы.

"Наши разведки в прекрасных отношениях, наши министерства, вот министр обороны [Алексей Резников] сидит. Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны [Великобритании]?" – добавил Зеленский.

Резников ответил, что их отношения "прекрасные".

"Ну тогда поблагодарите его", – сказал президент

"Спасибо", – сказал Резников из зала под аплодисменты.