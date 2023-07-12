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"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Зеленский ответил Уоллесу на заявление, что Великобритания не Amazon

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Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Великобритании и министру обороны страны Уоллесу
Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Великобритании и министру обороны страны Уоллесу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не понимает, что имел в виду министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявляя, что "люди ждут больше благодарности от Украины".

Сегодня на полях саммита НАТО Уоллес заявил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы не Amazon", – заявил чиновник. 

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. Президент добавил, что люди Великобритании также всегда поддерживали Украину и он за это очень благодарен.

"Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Великобритания – партнер Украины и, по его мнению, между странами хорошие и тесные отношения. Президент добавил, что правительство Великобритании так поддерживает Украину именно потому, что украинцев очень поддерживают сами британцы. 

"Наши разведки в прекрасных отношениях, наши министерства, вот министр обороны [Алексей Резников] сидит. Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны [Великобритании]?" – добавил Зеленский.

Резников ответил, что их отношения "прекрасные". 

"Ну тогда поблагодарите его", – сказал президент

"Спасибо", – сказал Резников из зала под аплодисменты. 

Контекст:

11–12 июля в Литве проходит саммит НАТО. 

Зеленский заявил, что увидел поддержку мировых партнеров Украины. Он добавил, что они заверили его и, соответственно, народ Украины, что поддержка Украинского государства будет продолжаться"Но мы должны понимать, что это все будет зависеть от того, какие события будут происходить на боле боя. Это необходимо нам, чтобы мы были замотивированы, что мы идем к нашей победе, к нашей территориальной целостности. Мы не можем стоять на месте и ждать, что годами нас будут поддерживать", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что на саммите Украина получили недвусмысленность того, что она будет в НАТО.

В итоговом коммюнике саммита Альянса, опубликованном 11 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, Владимир Зеленский, Бен Уоллес
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