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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес: Народ Украины борется не просто, чтобы отразить незаконное вторжение, но за каждого гражданина Европы и мира

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Уоллес: Народ сражался упорнее и мужественнее, чем их противники могли когда-либо предсказать
Уоллес: Народ сражался упорнее и мужественнее, чем их противники могли когда-либо предсказать
Фото: EPA

Великобритания продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, его цитирует пресс-служба минобороны в Twitter 8 июля.

"Прошло уже 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой сражался упорнее и мужественнее, чем их противники могли когда-либо предсказать. Не будем забывать, что поставлено на карту: народ Украины борется не просто за то, чтобы отразить незаконное вторжение на свою суверенную землю, но за каждого гражданина Европы и мира, который верит в ценности свободы и демократии, их борьба – это наша борьба. Вот почему мы будем продолжать без колебаний поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Уоллес.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, война России против Украины, Бен Уоллес
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