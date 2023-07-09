Уоллес: Народ Украины борется не просто, чтобы отразить незаконное вторжение, но за каждого гражданина Европы и мира

"Прошло уже 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой сражался упорнее и мужественнее, чем их противники могли когда-либо предсказать. Не будем забывать, что поставлено на карту: народ Украины борется не просто за то, чтобы отразить незаконное вторжение на свою суверенную землю, но за каждого гражданина Европы и мира, который верит в ценности свободы и демократии, их борьба – это наша борьба. Вот почему мы будем продолжать без колебаний поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Уоллес.

Контекст: Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США". Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.