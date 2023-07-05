Политолог Юнус: США и Великобритания хотят, чтобы война закончилась в этом году. В любом случае постараются не дотянуть до выборов в 2024-м

"Это не закончится через два месяца, и никто не может сказать, что это война на годы. Если США увеличат обороты в этой войне, это закончится очень быстро. Если США не увеличат обороты, это немножко затянется. Но я вижу, что в Соединенных Штатах и в Великобритании хотят закончить в этом году. В любом случае постараются не дотянуть до выборов в следующем году", – сказал политолог.
По его словам, в США понимают, что на кону стоит будущее президента США Джо Байдена и его команды.
Юнус отметил, что хотя №1 в американском внешнеполитическом дискурсе – "китайская тема", отношение к Украине сейчас также "в оперативном плане очень сильно влияет". В частности, по его словам, на промежуточных выборах в Конгресс "все ожидали, что Байден проиграет, и крупно проиграет". Но этого не произошло, хотя Демократическая партия и потеряла несколько голосов в палате представителей благодаря тому, что демократы подчеркивали, что они поддерживают Украину.
Политолог Юнус: После украинского контрнаступления может созреть конъюнктура для встречи Байдена и Си Цзиньпина. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов.