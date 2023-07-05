Политолог Юнус: США и Великобритания хотят, чтобы война закончилась в этом году. В любом случае постараются не дотянуть до выборов в 2024-м

Юнус: Если США увеличат обороты в этой войне, это закончится очень быстро Фото: Ramis Yunus / Facebook

"Это не закончится через два месяца, и никто не может сказать, что это война на годы. Если США увеличат обороты в этой войне, это закончится очень быстро. Если США не увеличат обороты, это немножко затянется. Но я вижу, что в Соединенных Штатах и в Великобритании хотят закончить в этом году. В любом случае постараются не дотянуть до выборов в следующем году", – сказал политолог.

По его словам, в США понимают, что на кону стоит будущее президента США Джо Байдена и его команды.

Юнус отметил, что хотя №1 в американском внешнеполитическом дискурсе – "китайская тема", отношение к Украине сейчас также "в оперативном плане очень сильно влияет". В частности, по его словам, на промежуточных выборах в Конгресс "все ожидали, что Байден проиграет, и крупно проиграет". Но этого не произошло, хотя Демократическая партия и потеряла несколько голосов в палате представителей благодаря тому, что демократы подчеркивали, что они поддерживают Украину.

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