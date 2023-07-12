"Мы не Amazon. Люди хотят видеть благодарность". Министр обороны Великобритании отреагировал на критику Зеленского

Он подчеркнул, что партнеры Украины видят, что она ведет "благородную войну". Но в то же время иногда Украине необходимо убеждать "некоторых сомневающихся политиков" в Вашингтоне и других столицах в том, что десятки миллиардов, которые они тратят на военную помощь Украине, "того стоят", отметил он.

"И нравится вам это или нет, это просто реальность", – сказал Уоллес.

Министр обороны рассказал, как в июне прошлого года ездил в Киев по список оружия для ВСУ.

"Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов в [Киев], что мы не Amazon", – заявил чиновник.

Он добавил, что нравится Украине или нет, но "люди хотят видеть благодарность".

Министр также сказал, что, по его мнению, то, что Украина не услышала сроков вступления в НАТО на саммите Альянса, не подорвет боевой дух украинских войск на фронте. Он также добавил, что сообщил украинской стороне, что необходимо обеспечить лучшую подготовку войск, чтобы было меньше потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита в НАТО "хорошими, но не идеальными".