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"Нет сомнений". Глава минобороны США уверен, что Украина вступит в НАТО после окончания войны

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Украине еще "предстоит работа" по приведению оборудования и подготовке военнослужащих к стандартам НАТО, отметил Остин
Украине еще "предстоит работа" по приведению оборудования и подготовке военнослужащих к стандартам НАТО, отметил Остин
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 13 июля в интервью CNN, что у него "нет сомнений" в том, что Украина вступит в НАТО после окончания войны против страны-агрессора РФ.

Глава Пентагона, который находился в Вильнюсе, отметил, что на саммите НАТО "почти все страны в зале говорили об этом".

По словам Остина, еще "предстоит работа" по приведению оборудования и подготовке украинских военнослужащих к стандартам НАТО.

Американский министр добавил, что, хотя "мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут войну", Украине "необходимо сделать еще больше, чтобы она имела полный набор средств и возможностей".

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. 

В первый день саммита СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике, в котором, как он отмечал, "обсуждаются формулировки без Украины". Как написало издание The Guardian, Зеленский прибегал к "жесткой публичной дипломатии".

СМИ сообщали, что среди стран – членов Альянса США и ФРГ имели самую сильную позицию против предоставления Украине в коммюнике саммита конкретных временных рамок и ее пути к членству в НАТО.

В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: США, Украина, Вильнюс, интервью, саммит НАТО, Ллойд Остин, вступление Украины в НАТО
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