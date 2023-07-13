"Нет сомнений". Глава минобороны США уверен, что Украина вступит в НАТО после окончания войны

Украине еще "предстоит работа" по приведению оборудования и подготовке военнослужащих к стандартам НАТО, отметил Остин Фото: EPA

Глава Пентагона, который находился в Вильнюсе, отметил, что на саммите НАТО "почти все страны в зале говорили об этом".

По словам Остина, еще "предстоит работа" по приведению оборудования и подготовке украинских военнослужащих к стандартам НАТО.

Американский министр добавил, что, хотя "мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут войну", Украине "необходимо сделать еще больше, чтобы она имела полный набор средств и возможностей".