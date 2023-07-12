"Проваленная возможность". Экс-посол США в Украине считает слабым сигналом решения саммита НАТО об Украине

"Надежды на то, что на следующем саммите НАТО "что-то будет больше", не оправдались. Это проваленная возможность. Коммуникация была достаточно слабой. Она должны была быть мощнее, и это было слабым сигналом, потому что преимущественно было большое сопротивление тому, что мы могли сделать", – сказал он.

Экс-посол США отметил, что сопротивление шло от представителей США и Германии, а также раскритиковал американских политиков.

"Это было неожиданностью и не очень честным поступком Белого дома, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский говорил несколько недель, что он не поедет на Вильнюсский саммит, если не получит четких результатов", – подчеркнул Хербст.

По его словам, в НАТО в вопросе Украины возникла внутренняя оппозиция, которая выступала в пользу Украины: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Польша, Великобритания и Франция.