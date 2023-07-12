Волкер: Неопределенность НАТО относительно Украины говорит Путину: "Воюй дальше сколько хочешь"

"Политический месседж, который прозвучал из Вильнюса, практически тот же. Да, место Украины в НАТО – в будущем, но нет процесса, нет временного промежутка и нет уверенности. Нет искренности в этих словах", – считает он.

По словам американского эксперта, в последние годы были "разбиты все иллюзии" о "возможности жить рядом с нормальной Россией".

"Россия является агрессором, и поэтому повторение этих неопределенных слов очень вредно. И это говорит [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину: "Давай, воюй дальше сколько хочешь". Потому что мы должны были сделать наоборот, мы должны были показать, что его восстановление Российской империи не получиться. Но сейчас мы поощряем его сделать это", – заявил Волкер.