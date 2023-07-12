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Волкер: Неопределенность НАТО относительно Украины говорит Путину: "Воюй дальше сколько хочешь"

Волкер: Россия является агрессором, и повторение неопределенных слов очень вредно
Волкер: Россия является агрессором, и повторение неопределенных слов очень вредно
Фото: ЕРА

Решения НАТО на саммите в Вильнюсе такие же неопределенные относительно Украины, как и на саммите в Бухаресте в 2008 году. Об этом 12 июля в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КФБ), организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Политический месседж, который прозвучал из Вильнюса, практически тот же. Да, место Украины в НАТО – в будущем, но нет процесса, нет временного промежутка и нет уверенности. Нет искренности в этих словах", – считает он.

По словам американского эксперта, в последние годы были "разбиты все иллюзии" о "возможности жить рядом с нормальной Россией".

"Россия является агрессором, и поэтому повторение этих неопределенных слов очень вредно. И это говорит [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину: "Давай, воюй дальше сколько хочешь". Потому что мы должны были сделать наоборот, мы должны были показать, что его восстановление Российской империи не получиться. Но сейчас мы поощряем его сделать это", – заявил Волкер.

Контекст:

В марте 2018 года Волкер говорил, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, но союзники США по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен План действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в документе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Бухарест, Вильнюс, саммит, Курт Волкер, саммит НАТО, членство, Киевский форум по безопасности
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