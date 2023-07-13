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Отмена ПДЧ для Украины не означает упрощения вступления в НАТО. План, который предлагает Альянс, рассчитан "на длительное, многолетнее выполнение" – СМИ

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По мнению Сидоренко, решение саммита НАТО по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность
По мнению Сидоренко, решение саммита НАТО по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность
Фото: EPA

Решение НАТО об отмене плана действий по членству в НАТО для Украины – это только формальность, поскольку Альянс ввел новый этап, который будет действовать только для Украины как некий "заменитель ПДЧ". Такое мнение высказал 12 июля редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

По его словам, решение саммита НАТО по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность. Оно оставляет открытыми абсолютно все сценарии дальнейших отношений Украины и НАТО, уверен журналист.

"По сути, после Вильнюса сохраняется почти тот статус-кво в отношениях с Альянсом, что был неделю, месяц, год назад. Но откровенно беспокоит то, что в Альянсе пытаются сделать вступление Украины длительным, многолетним. Положение, которое закладывает такую возможность, добавили в решение саммита в последний момент. Как утверждают источники, идеологом этого пункта стала Германия", – говорится в статье.

Сидоренко объяснил, что принятое на саммите решение об отмене ПДЧ для Украины не упростит путь к членству в Альянсе.

"НАТО формально отменяет для Украины требование выполнения ПДЧ, подтвердил генсек Йенс Столтенберг. Но, к сожалению, только формально. Потому что одновременно Альянс ввел новый этап, который будет действовать только для Украины – некий "заменитель ПДЧ". Эту роль будет выполнять "адаптированная годовая национальная программа (ГНП)", говорит решение НАТО", – отмечает журналист.

Сидоренко цитирует фрагмент коммюнике саммита НАТО, согласно которому вместо ПДЧ руководители МИД стран НАТО "будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной годовой национальной программы... на пути к будущему членству".

"Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – подытоживает решение саммита.

Как отмечается в статье, идея не просто отменить ПДЧ, а заменить его именно такой формулировкой появилась у НАТО буквально в последние дни, если не в последний день.

По мнению журналиста, формат ГНП – это худший возможный вариант. Он отметил, что годовые национальные программы – это "аналог ПДЧ, который в свое время изобрели для Украины, чтобы бюрократическими путями обойти решение Бухареста-2008".

"ГНП – это огромный перечень задач на десятки страниц, копирующий структуру ПДЧ. Этот документ в его нынешнем виде по дизайну нереально выполнить, а возможно лишь "демонстрировать прогресс в выполнении".

Источники "Европейской правды", впрочем, обращают внимание на то, что в решении НАТО речь идет об "адаптированном ГНП", поэтому формат может измениться. Решения об этом изменении пока нет.

"Но главная проблема – то, что идея ГНП заключается в длительном, многолетнем выполнении. Именно так сформулировано решение саммита. Ведь фраза о "регулярном оценивании годовых программ" сама по себе намекает, что это – задача на годы... И это все дополнительно отрицает утверждение о том, что ПДЧ для Украины "отменили", приравняв украинский путь к финскому или шведскому. Сейчас это является просто неправдой", – подытожил журналист.

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, декларация, Вильнюс, саммит, Сергей Сидоренко, саммит НАТО, членство, ПДЧ, вступление Украины в НАТО
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