Отмена ПДЧ для Украины не означает упрощения вступления в НАТО. План, который предлагает Альянс, рассчитан "на длительное, многолетнее выполнение" – СМИ

По его словам, решение саммита НАТО по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность. Оно оставляет открытыми абсолютно все сценарии дальнейших отношений Украины и НАТО, уверен журналист.
"По сути, после Вильнюса сохраняется почти тот статус-кво в отношениях с Альянсом, что был неделю, месяц, год назад. Но откровенно беспокоит то, что в Альянсе пытаются сделать вступление Украины длительным, многолетним. Положение, которое закладывает такую возможность, добавили в решение саммита в последний момент. Как утверждают источники, идеологом этого пункта стала Германия", – говорится в статье.
Сидоренко объяснил, что принятое на саммите решение об отмене ПДЧ для Украины не упростит путь к членству в Альянсе.
"НАТО формально отменяет для Украины требование выполнения ПДЧ, подтвердил генсек Йенс Столтенберг. Но, к сожалению, только формально. Потому что одновременно Альянс ввел новый этап, который будет действовать только для Украины – некий "заменитель ПДЧ". Эту роль будет выполнять "адаптированная годовая национальная программа (ГНП)", говорит решение НАТО", – отмечает журналист.
Сидоренко цитирует фрагмент коммюнике саммита НАТО, согласно которому вместо ПДЧ руководители МИД стран НАТО "будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной годовой национальной программы... на пути к будущему членству".
"Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – подытоживает решение саммита.
Как отмечается в статье, идея не просто отменить ПДЧ, а заменить его именно такой формулировкой появилась у НАТО буквально в последние дни, если не в последний день.
По мнению журналиста, формат ГНП – это худший возможный вариант. Он отметил, что годовые национальные программы – это "аналог ПДЧ, который в свое время изобрели для Украины, чтобы бюрократическими путями обойти решение Бухареста-2008".
"ГНП – это огромный перечень задач на десятки страниц, копирующий структуру ПДЧ. Этот документ в его нынешнем виде по дизайну нереально выполнить, а возможно лишь "демонстрировать прогресс в выполнении".
Источники "Европейской правды", впрочем, обращают внимание на то, что в решении НАТО речь идет об "адаптированном ГНП", поэтому формат может измениться. Решения об этом изменении пока нет.
"Но главная проблема – то, что идея ГНП заключается в длительном, многолетнем выполнении. Именно так сформулировано решение саммита. Ведь фраза о "регулярном оценивании годовых программ" сама по себе намекает, что это – задача на годы... И это все дополнительно отрицает утверждение о том, что ПДЧ для Украины "отменили", приравняв украинский путь к финскому или шведскому. Сейчас это является просто неправдой", – подытожил журналист.
Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.