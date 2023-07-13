Отмена ПДЧ для Украины не означает упрощения вступления в НАТО. План, который предлагает Альянс, рассчитан "на длительное, многолетнее выполнение" – СМИ

По его словам, решение саммита НАТО по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность. Оно оставляет открытыми абсолютно все сценарии дальнейших отношений Украины и НАТО, уверен журналист.

"По сути, после Вильнюса сохраняется почти тот статус-кво в отношениях с Альянсом, что был неделю, месяц, год назад. Но откровенно беспокоит то, что в Альянсе пытаются сделать вступление Украины длительным, многолетним. Положение, которое закладывает такую возможность, добавили в решение саммита в последний момент. Как утверждают источники, идеологом этого пункта стала Германия", – говорится в статье.

Сидоренко объяснил, что принятое на саммите решение об отмене ПДЧ для Украины не упростит путь к членству в Альянсе.

"НАТО формально отменяет для Украины требование выполнения ПДЧ, подтвердил генсек Йенс Столтенберг. Но, к сожалению, только формально. Потому что одновременно Альянс ввел новый этап, который будет действовать только для Украины – некий "заменитель ПДЧ". Эту роль будет выполнять "адаптированная годовая национальная программа (ГНП)", говорит решение НАТО", – отмечает журналист.

Сидоренко цитирует фрагмент коммюнике саммита НАТО, согласно которому вместо ПДЧ руководители МИД стран НАТО "будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной годовой национальной программы... на пути к будущему членству".

"Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – подытоживает решение саммита.

Как отмечается в статье, идея не просто отменить ПДЧ, а заменить его именно такой формулировкой появилась у НАТО буквально в последние дни, если не в последний день.

По мнению журналиста, формат ГНП – это худший возможный вариант. Он отметил, что годовые национальные программы – это "аналог ПДЧ, который в свое время изобрели для Украины, чтобы бюрократическими путями обойти решение Бухареста-2008".

"ГНП – это огромный перечень задач на десятки страниц, копирующий структуру ПДЧ. Этот документ в его нынешнем виде по дизайну нереально выполнить, а возможно лишь "демонстрировать прогресс в выполнении".

Источники "Европейской правды", впрочем, обращают внимание на то, что в решении НАТО речь идет об "адаптированном ГНП", поэтому формат может измениться. Решения об этом изменении пока нет.

"Но главная проблема – то, что идея ГНП заключается в длительном, многолетнем выполнении. Именно так сформулировано решение саммита. Ведь фраза о "регулярном оценивании годовых программ" сама по себе намекает, что это – задача на годы... И это все дополнительно отрицает утверждение о том, что ПДЧ для Украины "отменили", приравняв украинский путь к финскому или шведскому. Сейчас это является просто неправдой", – подытожил журналист.