Данилов о решении НАТО: Нам нужно выполнить непростое "домашнее задание"

"Мы бы очень хотели, чтобы все решалось быстро, чтобы на этом саммите был конкретнее решен вопрос о нашем членстве в Альянсе. Но жизнь сложная, нам нужно выполнить "домашнее задание", оно непростое", – заявил Данилов.
Он считает, что результат, достигнутый на саммите, – победа для Украины.
"Очень хотелось бы, чтобы было гораздо больше. Но мы будем в НАТО и в этом ни у кого нет сомнений. Более того, вчерашний день показал, что на мыслях россиян о развитии Российской империи поставлен большой крест. Не будет Российская империя больше существовать. Анализ решения "Семерки" еще мало кто сделал, но это была ключевая вещь. У нас будут соглашения о нашей безопасности с каждым членом G7, когда страны, являющиеся владельцами ядерного оружия, будут оказывать нам такую помощь", – добавил Данилов.
Секретарь СНБО ожидает, что в рамках работы совета Украина – НАТО будет прописан четкий план действий, которые Украина станет выполнять, чтобы достичь полного соответствия стандартам Альянса.
Отвечая на вопрос о "домашнем задании" – адаптированной годовой национальной программе, которая прописана в итоговом коммюнике, – Данилов добавил: "Я думаю, мы очень быстро узнаем, о чем речь".
"Вы знаете, что нас периодически упрекают в коррупции. У меня есть обратная связь, я бы очень хотел, чтобы члены НАТО дали нам информацию о коррупционерах, которые сегодня прячут деньги на банковских счетах на территории стран – членов Альянса. Чтобы дали нам информацию об их имениях, яхтах. Потому что немного одностороннее движение происходит", – добавил он.
Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля.
В первый день саммита СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике, в котором, как он отмечал, "обсуждаются формулировки без Украины". Как написало издание The Guardian, Зеленский прибегал к "жесткой публичной дипломатии".
СМИ сообщали, что среди стран – членов Альянса США и ФРГ имели самую сильную позицию против предоставления Украине в коммюнике саммита конкретных временных рамок и ее пути к членству в НАТО.
В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.