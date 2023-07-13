Данилов о решении НАТО: Нам нужно выполнить непростое "домашнее задание"

"Мы бы очень хотели, чтобы все решалось быстро, чтобы на этом саммите был конкретнее решен вопрос о нашем членстве в Альянсе. Но жизнь сложная, нам нужно выполнить "домашнее задание", оно непростое", – заявил Данилов.

Он считает, что результат, достигнутый на саммите, – победа для Украины.

"Очень хотелось бы, чтобы было гораздо больше. Но мы будем в НАТО и в этом ни у кого нет сомнений. Более того, вчерашний день показал, что на мыслях россиян о развитии Российской империи поставлен большой крест. Не будет Российская империя больше существовать. Анализ решения "Семерки" еще мало кто сделал, но это была ключевая вещь. У нас будут соглашения о нашей безопасности с каждым членом G7, когда страны, являющиеся владельцами ядерного оружия, будут оказывать нам такую помощь", – добавил Данилов.

Секретарь СНБО ожидает, что в рамках работы совета Украина – НАТО будет прописан четкий план действий, которые Украина станет выполнять, чтобы достичь полного соответствия стандартам Альянса.

Отвечая на вопрос о "домашнем задании" – адаптированной годовой национальной программе, которая прописана в итоговом коммюнике, – Данилов добавил: "Я думаю, мы очень быстро узнаем, о чем речь".

"Вы знаете, что нас периодически упрекают в коррупции. У меня есть обратная связь, я бы очень хотел, чтобы члены НАТО дали нам информацию о коррупционерах, которые сегодня прячут деньги на банковских счетах на территории стран – членов Альянса. Чтобы дали нам информацию об их имениях, яхтах. Потому что немного одностороннее движение происходит", – добавил он.