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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обнародовал список военной помощи для Украины по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

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Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными, заявил министр обороны
Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными, заявил министр обороны
Фото: ЕРА

После саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Украина должна получить новой военной помощи от союзников в борьбе с российской агрессией на более чем €1,5 млрд. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 13 июля сообщил в Twitter.

В числе самых значительных видов оружия министр назвал ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные системы ПВО Patriot, а также отметил обучение пилотов на истребителях F-16.

Резников перечислил страны и виды помощи, которые они анонсировали:

  • Германия: новый пакет помощи в размере €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3 IFV, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов;
  • Австралия: 30 БТР Bushmaster;
  • Норвегия: 1 тыс. микродронов Black Hornet, пакет поддержки к ЗРК NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части). Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи Украине с $240 млн до $930 млн, есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала;
  • Великобритания: более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн для ремонта техники;
  • Франция: ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования;
  • Нидерланды: соглашение о начале обучения пилотов в августе, вклад в усиление украинской ПВО и артиллерии;
  • Канада: $410 млн в виде нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, а также усиление украинских Вооруженных сил бронетехникой.

"Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными. Следите за новостями", – подытожил глава Минобороны.

Контекст:

Саммит НАТО прошел в столице Литвы 11–12 июля. В итоговом документе саммита Альянса говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Министерство обороны Украины, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, ЗРК Patriot, саммит НАТО, NASAMS, Leopard
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