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Австралия предоставит Украине мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster – Зеленский

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Альбанезе и Зеленский провели встречу в Вильнюсе на полях саммита НАТО
Альбанезе и Зеленский провели встречу в Вильнюсе на полях саммита НАТО
Фото: Anthony Albanese / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Начали встречу с Австралией. Обсудим с премьер-министром Энтони Альбанезе оборонный пакет для Украины. Спасибо за поддержку!" – написал президент.

Переговоры с Альбанезе Зеленский назвал в Telegram успешными.

"Новый мощный оборонный пакет, включая 30 [бронетранспортеров] Bushmaster. Как всегда, у нас полное политическое понимание", – отметил глава Украинского государства.

Новый пакет военной помощи Киеву увеличил общее количество Bushmaster, предоставленных Австралией Украине, до 120 единиц, указал Альбанезе в Twitter.

"Наши Bushmaster уже оказывают критически важную поддержку на местах в Украине. И Австралия посылает четкий сигнал, что мы дадим отпор государствам, которые пытаются изменить международную систему силой. Наша поддержка Украины является непоколебимой", – заявил в Twitter Альбанезе.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовуюгуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также бронеавтомобилей Bushmaster и бронетранспортеров M113AS4.

Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время осеннего контрнаступления, рассказал министр обороны Алексей Резников. По подсчетам радиовещательной корпорации ABC, после поставки очередного пакета военной помощи, о котором Австралия объявила в конце октября 2022 года, общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, должно было составить до 90 штук.

29 мая 2023 года Резников призвал Австралию присоединиться к международной танковой коалиции и предоставить Украине бронеавтомобили Hawkei.

В июне Австралия анонсировала новый пакет помощи, который включает в себя 26 боевых бронированных машин M113.

Теги: Австралия, переговоры, военная помощь, Вильнюс, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, саммит НАТО, встреча, Энтони Альбанезе, Bushmaster
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