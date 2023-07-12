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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передаст Украине еще два ЗРК NASAMS

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Украина получит от Норвегии еще два комплекса NASAMS
Украина получит от Норвегии еще два комплекса NASAMS
Фото: EPA

Правительство Норвегии решило предоставить Украине пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Об этом 12 июля в Twitter сообщило министерство обороны Норвегии.

"Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Он отметил, что противовоздушная оборона является первоочередной потребностью украинской стороны.

"Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов", - цитирует министра пресс-служба минобороны Норвегии.

Он отметил "хорошие эксплуатационные результаты" NASAMS и их востребованность со стороны Украины.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS, напомнили в минобороны страны.

До этого в ноябре 2022 года США предоставили Украине первые две системы NASAMS.

Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада.

28 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил 28 июня, что страна приобрела для Украины два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Контекст:

Норвегия регулярно помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Как сообщается на сайте правительства Норвегии, в 2022 году она выделила Украине и другим странам региона, пострадавшим от действий России, около 10,7 млрд норвежских крон ($1 млрд).

В апреле Дания и Норвегия передали Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов, в июне анонсировали передачу новой партии боеприпасов.

Норвегия увеличит поддержку Украины в 2023 году на 2,5 млрд норвежских крон (около €216 млн), заявил 11 июля на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Теги: Норвегия, Вооруженные силы Украины, военная помощь, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, NASAMS
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