Норвегия увеличит военную помощь Украине в 2023 году на €216 млн – Стере

Помощь Украине необходима именно сейчас, в момент, когда страна ведет оборонительную борьбу, отметил Стере Фото: EPA

По словам Стере, усиление военной помощи Украине будет проходить в рамках пятилетней программы Нансена, общая сумма которой составляет 75 млрд норвежских крон (€6,49 млрд).

"Вы знаете нашу отправную точку для программы Нансена. 15 млрд норвежских крон (почти €1,3 млрд) ежегодно в течение пяти лет. Таким образом, мы увеличим наш вклад на 2,5 млрд норвежских крон в оборонительную битву, которую ведет Украина. Она ведется сейчас. Именно сейчас она [помощь] действительно необходима. Это означает, что мы возьмем 2,5 млрд норвежских крон из общей программы и увеличим ее до осени 2023 года", – рассказал премьер.

Кроме того, Осло предоставит 300 млн норвежских крон (почти €26 млн) в фонд поддержки НАТО для Украины, причем соответствующая сумма будет выделяться также в течение следующих четырех лет, добавил Стере.