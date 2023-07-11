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Норвегия увеличит военную помощь Украине в 2023 году на €216 млн – Стере

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Помощь Украине необходима именно сейчас, в момент, когда страна ведет оборонительную борьбу, отметил Стере
Помощь Украине необходима именно сейчас, в момент, когда страна ведет оборонительную борьбу, отметил Стере
Фото: EPA

Норвегия увеличит поддержку Украины в 2023 году на 2,5 млрд норвежских крон (около €216 млн по курсу центробанка страны). Об этом 11 июля на пресс-конференции в Вильнюсе, где начался саммит НАТО, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его цитирует сайт норвежского правительства.

По словам Стере, усиление военной помощи Украине будет проходить в рамках пятилетней программы Нансена, общая сумма которой составляет 75 млрд норвежских крон (€6,49 млрд).

"Вы знаете нашу отправную точку для программы Нансена. 15 млрд норвежских крон (почти €1,3 млрд) ежегодно в течение пяти лет. Таким образом, мы увеличим наш вклад на 2,5 млрд норвежских крон в оборонительную битву, которую ведет Украина. Она ведется сейчас. Именно сейчас она [помощь] действительно необходима. Это означает, что мы возьмем 2,5 млрд норвежских крон из общей программы и увеличим ее до осени 2023 года", – рассказал премьер.

Кроме того, Осло предоставит 300 млн норвежских крон (почти €26 млн) в фонд поддержки НАТО для Украины, причем соответствующая сумма будет выделяться также в течение следующих четырех лет, добавил Стере.

Контекст:

Норвегия регулярно помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Как сообщается на сайте правительства Норвегии, в 2022 году она выделила Украине и другим странам региона, пострадавшим от действий России, около 10,7 млрд норвежских крон ($1 млрд).

В апреле Дания и Норвегия передали Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов, в июне анонсировали передачу новой партии боеприпасов.

Теги: Украина, Норвегия, военная помощь, Вильнюс, война России против Украины, пресс-конференция, премьер-министр, саммит НАТО, Йонас Гар Стере
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