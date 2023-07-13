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Еще шесть Gepard, боеприпасы, оборудование для IRIS-T. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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ФРГ передала Украине уже 40 зенитных самоходных установок Gepard
ФРГ передала Украине уже 40 зенитных самоходных установок Gepard
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook (архив)

Правительство Германии 12 июля обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооруженной агрессии страны-оккупанта России.

Так, в новый пакет помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

  • шесть зенитных самоходных установок Gepard (всего ФРГ передала 40 единиц техники);
  • 3230 снарядов калибра 155 мм;
  • 1184 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;
  • мост для мостоукладывающей бронетехники Beaver;
  • бронированный мостоукладчик Beaver;
  • пять автомобилей для защиты границ;
  • 10 лазерных приборов наведения для систем ПВО IRIS-T SLM;
  • большегрузный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм;
  • два комплекта запчастей для БПЛА Vector;
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marderзенитные самоходные установки Gepardсистемы ПВОРСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.

В минобороны ФРГ 11 июля анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти €700 млн, который, кроме прочего, включает две пусковые установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, боеприпасы, мост, война России против Украины
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