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Тягачи, мост и мостоукладчик. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Германия передала Украине шесть большегрузных тягачей
Германия передала Украине шесть большегрузных тягачей
Фото: Четверта Окрема Танкова Бригада / Facebook

Правительство Германии 7 июля обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооруженной агрессии страны-оккупанта России.

Так, в новый пакет помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

  • мост для мостоукладывающей бронетехники Beaver;
  • бронированный мостоукладчик Beaver;
  • инженерная бронемашина Dachs;
  • шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа;
  • три средства для радиопомех;
  • два противодронных датчика.
Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marderзенитные самоходные установки Gepardсистемы ПВОРСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, военная помощь, бронетехника, мост, война России против Украины
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