Тягачи, мост и мостоукладчик. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Так, в новый пакет помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.