Глава Пентагона по итогам саммита НАТО: Уверен, Путин очень обеспокоен

По его словам, "в начале [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас – НАТО же действительно стало больше" [после вступления Финляндии].

Как указал Остин, Путин своими действиями в Украине "приблизил НАТО к своему порогу".

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен", – подчеркнул глава Пентагона.

По мнению Остина, Финляндия и Швеция "сразу же принесут пользу Альянсу".

О том, что Анкара согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Турецкие СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.

На следующий день Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Турция рассмотрит не раньше осени, так как парламент страны находится на каникулах до 1 октября.