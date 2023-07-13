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Глава Пентагона по итогам саммита НАТО: Уверен, Путин очень обеспокоен

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Путин своими действиями в Украине "приблизил НАТО к своему порогу", отметил глава минобороны США
Путин своими действиями в Украине "приблизил НАТО к своему порогу", отметил глава минобороны США
Фото: EPA

Предоставление Швеции разрешения стать 32-м членом НАТО было одним из "многих больших достижений" на саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел 11–12 июля. Об этом 13 июля в интервью CNN заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, "в начале [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас – НАТО же действительно стало больше" [после вступления Финляндии].

Как указал Остин, Путин своими действиями в Украине "приблизил НАТО к своему порогу".

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен", – подчеркнул глава Пентагона.

По мнению Остина, Финляндия и Швеция "сразу же принесут пользу Альянсу".

О том, что Анкара согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Турецкие СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.

На следующий день Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Турция рассмотрит не раньше осени, так как парламент страны находится на каникулах до 1 октября.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 июля, что ратификация страной заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом". На прошлой неделе Сийярто отмечал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в Альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".

Теги: Владимир Путин, США, Швеция, Пентагон, Финляндия, Вильнюс, война России против Украины, президент, интервью, саммит НАТО, членство, Ллойд Остин
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