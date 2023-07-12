Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Турция рассмотрит не раньше осени

Эрдоган выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет одним из приоритетов международной повестки осенней сессии парламента Турции.

Эрдоган сообщил, что накануне саммита он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в трехстороннем формате.

По словам президента, на этой встрече они оценили ожидания Турции, а также вопросы, зафиксированные в трехстороннем меморандуме.

"В совместном заявлении мы определили шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период в отношении процесса членства Швеции, – подчеркнул Эрдоган. – Швеция представит "дорожную карту", включающую реализацию вопросов, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, в частности, борьбу со всеми террористическими организациями. Кроме того, Швеция будет активно поддерживать процесс вступления нашей страны в Европейский союз... Швеция продолжит вносить свой вклад в снятие ограничений, наложенных на Турцию, особенно в области оборонной промышленности. По результатам обсуждений, которые будут проведены на этой основе, мы перейдем к следующему этапу процесса, касающегося участия Швеции".

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с Эрдоганом и Кристерссоном.

Турецкий СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.