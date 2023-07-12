Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО Турция рассмотрит не раньше осени

Эрдоган выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет одним из приоритетов международной повестки осенней сессии парламента Турции.
Эрдоган сообщил, что накануне саммита он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в трехстороннем формате.
По словам президента, на этой встрече они оценили ожидания Турции, а также вопросы, зафиксированные в трехстороннем меморандуме.
"В совместном заявлении мы определили шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период в отношении процесса членства Швеции, – подчеркнул Эрдоган. – Швеция представит "дорожную карту", включающую реализацию вопросов, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, в частности, борьбу со всеми террористическими организациями. Кроме того, Швеция будет активно поддерживать процесс вступления нашей страны в Европейский союз... Швеция продолжит вносить свой вклад в снятие ограничений, наложенных на Турцию, особенно в области оборонной промышленности. По результатам обсуждений, которые будут проведены на этой основе, мы перейдем к следующему этапу процесса, касающегося участия Швеции".
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с Эрдоганом и Кристерссоном.
Турецкий СМИ сообщали 11 июля, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 июля, что ратификация страной заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом". На прошлой неделе Сийярто отмечал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в Альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".