ВСУ продвинулись под Бахмутом и существенно подорвали возможности оккупантов на юге Украины – Маляр

"Силы обороны Украины сдерживали наступление российских войск на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои", – написала она.

На юге, по данным замминистра обороны, украинские войска продолжали наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях. Здесь силы обороны Украины выполняют задачи, направленные на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий, пояснила она.

"За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", – подытожила Маляр.