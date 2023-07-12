ВСУ продвинулись под Бахмутом и существенно подорвали возможности оккупантов на юге Украины – Маляр

"Силы обороны Украины сдерживали наступление российских войск на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Идут тяжелые бои", – написала она.
На юге, по данным замминистра обороны, украинские войска продолжали наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях. Здесь силы обороны Украины выполняют задачи, направленные на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий, пояснила она.
"За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", – подытожила Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 июля 2023 года, составили около 235 530 военных убитыми, 7990 боевых бронированных машин, 4090 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.