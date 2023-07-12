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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 17 российских артсистем – Генштаб ВСУ

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На нескольких направлениях украинские военные ведут наступательные действия
На нескольких направлениях украинские военные ведут наступательные действия
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину уничтожили около 235 530 российских оккупантов. Об этом 12 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 510 захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 4090 (+1);
  • боевые бронированные машины – 7990 (+7);
  • артиллерийские системы – 4402 (+17);
  • РСЗО – 674 (+2);
  • средства ПВО – 415 (+1);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33);
  • крылатые ракеты – 1271;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6978 (+12);
  • специальная техника – 647 (+7).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YrMzW6yaPnWJoG9A4PFNjRUxez35RLU376H2WfFuVJ4yBMoo8Hi6Ex853cMvuFEyl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с начала наступательных действий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, силы обороны Украины
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