Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам скопления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. По данным Генштаба, там продолжаются тяжелые бои.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по зенитным ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.