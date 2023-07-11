Оккупанты угрожают жителям Геническа принудительной депортацией в Сибирь – Генштаб ВСУ

Россияне и коллаборанты усиливают репрессии на временно оккупированных территориях Украины, заявили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"По имеющейся информации, попасть на подвал стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед российскими оккупационной властью, постоянно осуществляют клевету на граждан, проводят безосновательные проверки", – говорится в сообщении.

Также оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта России местных жителей принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.