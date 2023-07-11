Оккупанты угрожают жителям Геническа принудительной депортацией в Сибирь – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, попасть на подвал стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед российскими оккупационной властью, постоянно осуществляют клевету на граждан, проводят безосновательные проверки", – говорится в сообщении.
Также оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта России местных жителей принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.
Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта 2023 года, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.
В конце месяца Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.