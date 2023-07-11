ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угрожают жителям Геническа принудительной депортацией в Сибирь – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне и коллаборанты усиливают репрессии на временно оккупированных территориях Украины, заявили в Генштабе ВСУ
Россияне и коллаборанты усиливают репрессии на временно оккупированных территориях Украины, заявили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупанты существенно усилили репрессии против граждан Украины во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Об этом 11 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, попасть на подвал стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед российскими оккупационной властью, постоянно осуществляют клевету на граждан, проводят безосновательные проверки", – говорится в сообщении.

Также оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта России местных жителей принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tcdcRJg4Zf5W7i4MQBZ1r7JbN2J9ee4pYNE9k1d2BjdunSdQiPpSp83yESaYTqEVl

Контекст:

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта 2023 года, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.

В конце месяца Путин подписал указ, который с 1 июля 2024 года позволяет депортацию граждан Украины с временно оккупированных РФ территорий, если они откажутся от российского паспорта.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, депортация, Геническ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (112715)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (52264)
3
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (49871)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (31294)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27487)
6
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (20649)
7
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (20522)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (16083)
 
 
 
 