Путин подписал указ, который позволяет депортацию граждан Украины со временно оккупированных РФ территорий

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В нем среди прочего говорится, что граждане Украины, которые живут на временно оккупированных РФ территориях, должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать.

Те же, кто решит сохранить гражданство Украины, согласно указу Путина, с 1 июля 2024 года будут считаться "иностранцами", после чего могут быть депортированы.