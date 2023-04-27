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Путин подписал указ, который позволяет депортацию граждан Украины со временно оккупированных РФ территорий

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Путин 26 декабря прошлого года утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины
Путин 26 декабря прошлого года утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля подписал указ №307 "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В нем среди прочего говорится, что граждане Украины, которые живут на временно оккупированных РФ территориях, должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать.

Те же, кто решит сохранить гражданство Украины, согласно указу Путина, с 1 июля 2024 года будут считаться "иностранцами", после чего могут быть депортированы.

Контекст:

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оккупация, паспорт, гражданство, депортация, указ, иностранцы, война России против Украины, президент
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