Подоляк: РФ настолько презирает свой паспорт, что на чужих землях моментально принуждает людей к своему гражданству

"РФ (агрессор) настолько презирает свой паспорт и гражданство, что временно захватив чужие земли, моментально пытается подсовывать "документы" людям и принуждать их к гражданству, делая это напрямую, доказывая, что "российские паспорта" – это синоним насилия и принуждения", – написал он.
RF (aggressor) despises its passport & citizenship so much that, having temporarily seized foreign lands, it instantly tries to palm "documents" off on people & force them into citizenship, doing it plainly, proving that "Russian passports" are a synonym for violence & coercion.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2023
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.
В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.