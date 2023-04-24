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Подоляк: РФ настолько презирает свой паспорт, что на чужих землях моментально принуждает людей к своему гражданству

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Оккупанты вынуждают украинцев получать паспорта РФ
Оккупанты вынуждают украинцев получать паспорта РФ
Фото: ЕРА

Действия страны-оккупанта России на захваченной территории свидетельствуют, что она "презирает" собственные паспорта, заявил 24 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ (агрессор) настолько презирает свой паспорт и гражданство, что временно захватив чужие земли, моментально пытается подсовывать "документы" людям и принуждать их к гражданству, делая это напрямую, доказывая, что "российские паспорта" – это синоним насилия и принуждения", – написал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают их передвижение.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, паспорт, гражданство, вторжение, украинцы, документы, Михаил Подоляк
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