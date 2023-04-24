"Катастрофически не хватает персонала". Медиков, получивших паспорта РФ на оккупированных территориях, заставляют становиться на воинский учет – Генштаб ВСУ

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан РФ, начали заставлять вставать на воинский учет врага", – сказано в сообщении.
В случае отказа оккупанты угрожают медикам потерей рабочих мест, добавили в Генштабе.
Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, они переоборудуют школы под госпитали, сообщали в Генштабе 23 апреля.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.
На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.
23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.
Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.
По данным Генштаба на 24 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 187 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной техники.