ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Катастрофически не хватает персонала". Медиков, получивших паспорта РФ на оккупированных территориях, заставляют становиться на воинский учет – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне несут большие потери в Украине, отмечают в Генштабе
Россияне несут большие потери в Украине, отмечают в Генштабе
Фото: ЕРА (архив)

Во временно захваченном городе Бердянск Запорожской области оккупанты заставляют местных медиков, которые получили российское гражданство, становиться на воинский учет. Об этом сообщил 24 апреля Генеральный штаб ВСУ в Facebook

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан РФ, начали заставлять вставать на воинский учет врага",  –  сказано в сообщении. 

В случае отказа оккупанты угрожают медикам потерей рабочих мест, добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024QbCc9Rb8SxW9ZjVmJ3o2jMfsMHJLFP7T994uUwCQQZ5CxVdqJ9bSLJv6jrB5qpJl

Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, они переоборудуют школы под госпитали, сообщали в Генштабе 23 апреля. 

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

По данным Генштаба на 24 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 187 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной техники. 

Теги: медицина, Генштаб ВСУ, паспорт, гражданство, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, медики, врачи, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Галина ГРИШИНА
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Галина ГРИШИНА
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (190924)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (73482)
3
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (72945)
4
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (55614)
5
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42801)
6
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото (35447)
7
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30775)
8
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко (29529)
 
 
 
 