"Катастрофически не хватает персонала". Медиков, получивших паспорта РФ на оккупированных территориях, заставляют становиться на воинский учет – Генштаб ВСУ

Россияне несут большие потери в Украине, отмечают в Генштабе Фото: ЕРА (архив)

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан РФ, начали заставлять вставать на воинский учет врага", – сказано в сообщении.

В случае отказа оккупанты угрожают медикам потерей рабочих мест, добавили в Генштабе.

Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, они переоборудуют школы под госпитали, сообщали в Генштабе 23 апреля.