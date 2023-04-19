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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в одном из сел Луганской области распорядились развернуть военный госпиталь на территории дома культуры, ожидают медиков из РФ – Генштаб ВСУ

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Оккупанты в Кабычевке распорядились развернуть военный госпиталь на 40 койко-мест на территории сельского дома культуры, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты в Кабычевке распорядились развернуть военный госпиталь на 40 койко-мест на территории сельского дома культуры, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты решили развернуть военный госпиталь в одном из сельских домов культуры в Луганской области.

Об этом 19 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койко-мест", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в новое медучреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035Erhj6HD11mgHdFeMaVkSCoF1Bi145x6762R9C2fWBE6phnEzNtkhQK3BTD1d4gil

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 19 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения РФ уничтожили около 183 750 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, культура, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, лечение, госпиталь, война России против Украины, российские оккупанты
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