Оккупанты в одном из сел Луганской области распорядились развернуть военный госпиталь на территории дома культуры, ожидают медиков из РФ – Генштаб ВСУ

Оккупанты в Кабычевке распорядились развернуть военный госпиталь на 40 койко-мест на территории сельского дома культуры, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 19 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койко-мест", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в новое медучреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.