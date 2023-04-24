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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили около 660 оккупантов, восемь танков и 12 артиллерийских систем – Генштаб ВСУ

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В Генштабе перечислили потери, которые украинские военные нанесли оккупантам
В Генштабе перечислили потери, которые украинские военные нанесли оккупантам
Фото: Оперативне командування "Захід" / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов. Об этом сообщил 24 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

Около 660 захватчиков уничтожены за последние сутки. 

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 3683 (+8);
  • боевые бронированные машины – 7139 (+8);
  • артиллерийские системы – 2849 (+12);
  • РСЗО – 539;
  • средства ПВО – 289;
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5753 (+23);
  • специальная техника – 339.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jD5n4XFL3PV5fD2t1ovgceYrDCmZNiKsjW5V8dVsxGXC3iFXTg9faC5dutVgZ5nul

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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