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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него

Сырский съездил на линию разграничения
Сырский съездил на линию разграничения
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проехал по всей линии столкновения и побывал в частях, которые держат бахмутский фронт. Об этом 23 апреля он сообщил в Telegram.

Там вместе с командирами и воинами велась работа над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролем ситуации непосредственно на местах.

"Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", – написал Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, потери армии России
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