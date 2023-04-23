Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него

Там вместе с командирами и воинами велась работа над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролем ситуации непосредственно на местах.

"Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", – написал Сырский.