Сырский о битве за Бахмут: Ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные рубежи

"Продолжаю работу в зоне ответственности Восточной группировки войск с нашими воинами. В эти весенние дни мы каждый день выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для них рубежи", – написал Сырский.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны уж неоднократно демонстрировали, что могут эффективно бить российских захватчиков.

18 апреля Сырский рассказывал, что российские оккупанты усилили обстрелы города и увеличили количество авиаударов, превращая Бахмут в руины. 19 апреля командующий Сухопутными войсками отметил, что захватчики продолжают нести серьезные потери в Бахмуте.