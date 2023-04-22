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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский о битве за Бахмут: Ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные рубежи

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Сырский заявил, что в Бахмуте ВСУ эффективно бьют российских захватчиков
Сырский заявил, что в Бахмуте ВСУ эффективно бьют российских захватчиков
Фото: Сирський / Telegram

Силы обороны Украины в Бахмуте Донецкой области продолжают сдерживать российскую оккупационную армию, сковывая ее действия по всем направлениям. Об этом 21 апреля сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Продолжаю работу в зоне ответственности Восточной группировки войск с нашими воинами. В эти весенние дни мы каждый день выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для них рубежи", – написал Сырский.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны уж неоднократно демонстрировали, что могут эффективно бить российских захватчиков.

18 апреля Сырский рассказывал, что российские оккупанты усилили обстрелы города и увеличили количество авиаударов, превращая Бахмут в руины. 19 апреля командующий Сухопутными войсками отметил, что захватчики продолжают нести серьезные потери в Бахмуте.


Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский, российские оккупанты, деоккупация
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