Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, в Марьинке россияне атакуют в центре города – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают попытки наступать на бахмутском направлении, сообщили в Генштабе Фото: EPA

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили более 45 атак противника на этих участках фронта, отмечается в сообщении.

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия, но успеха не имел и понес большие потери.

На марьинском направлении в течение суток украинские военные были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка.

Кроме того, оккупанты обстреляли десятки населенные пунктов на многих направлениях, сообщает Генштаб.