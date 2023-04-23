Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, в Марьинке россияне атакуют в центре города – Генштаб ВСУ

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили более 45 атак противника на этих участках фронта, отмечается в сообщении.
На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка.
На авдеевском направлении противник вел наступательные действия, но успеха не имел и понес большие потери.
На марьинском направлении в течение суток украинские военные были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка.
Кроме того, оккупанты обстреляли десятки населенные пунктов на многих направлениях, сообщает Генштаб.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.