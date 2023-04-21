На этой неделе оккупанты пытались наступать еще на двух направлениях, но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел – Маляр

Украинские военные не позволяют оккупантам существенно продвигаться и наносят им высокие потери, говорят в Минобороны Фото: EPA

Она отметила, что, если пояснять "простыми словами" сводки Генштаба ВСУ с фронта:

на востоке продолжается наступление врага;

отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем;

на запорожском и херсонском направлениях противник в обороне.

На востоке россияне продолжают наступательные действия на четырех направлениях одновременно – марьинском, авдеевском, лиманском, бахмутском.

"На большинстве из них, благодаря нашим защитникам, врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют. Кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – купянскому и шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", – рассказала Маляр.

По ее словам, самым горячим местом остается Бахмут, там ведутся ожесточенные бои.

"Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", – написала замминистра.

Она добавила, что ситуация "напряженная, но контролируемая", а решения принимаются "в соответствии с военной целесообразностью".