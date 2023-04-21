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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На этой неделе оккупанты пытались наступать еще на двух направлениях, но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел – Маляр

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Фото: EPA

Военная ситуация на территории Украины сейчас неоднородная, эпицентром боев остается восток. Об этом 21 апреля написала в Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

Она отметила, что, если пояснять "простыми словами" сводки Генштаба ВСУ с фронта:

  • на востоке продолжается наступление врага;
  • отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем;
  • на запорожском и херсонском направлениях противник в обороне.

На востоке россияне продолжают наступательные действия на четырех направлениях одновременно – марьинском, авдеевском, лиманском, бахмутском.

"На большинстве из них, благодаря нашим защитникам, врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют. Кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – купянскому и шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", – рассказала Маляр. 

По ее словам, самым горячим местом остается Бахмут, там ведутся ожесточенные бои.

"Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", – написала замминистра. 

Она добавила, что ситуация "напряженная, но контролируемая", а решения принимаются "в соответствии с военной целесообразностью".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Теги: Донецкая область, штурм, Министерство обороны Украины, Шахтерск, Минобороны, Купянск, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе
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