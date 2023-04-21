"Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период". Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали [начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла] Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период, – написал Зеленский. – Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новосозданным бригадам".

Кроме того, по словам президента, на заседании ставки участники обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

"С каждым днем становимся сильнее", – подчеркнул президент.

Как рассказал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ), главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании ставки доложил об актуальной ситуации на поле боя.

"Отдельное внимание было уделено сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области, – сказано в сообщении. – Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев и командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности".

Участники ставки рассмотрели вопросы комплектования личным составом и техникой бригад, а также вопрос повышения эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения, резюмировали в ОПУ.