"Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период". Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.
"На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали [начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла] Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период, – написал Зеленский. – Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новосозданным бригадам".
Кроме того, по словам президента, на заседании ставки участники обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.
"С каждым днем становимся сильнее", – подчеркнул президент.
Как рассказал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ), главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании ставки доложил об актуальной ситуации на поле боя.
"Отдельное внимание было уделено сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области, – сказано в сообщении. – Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев и командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности".
Участники ставки рассмотрели вопросы комплектования личным составом и техникой бригад, а также вопрос повышения эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения, резюмировали в ОПУ.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.