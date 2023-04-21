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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период". Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"На заседании ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали [начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла] Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период, – написал Зеленский. – Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новосозданным бригадам".

Кроме того, по словам президента, на заседании ставки участники обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

"С каждым днем становимся сильнее", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0u7Xan58jBEvZR4cQN1sXeTQCZgzsXJgbWyZsoRMBJUYaWZsgQZMFwoGSgkqtt4g1l

Как рассказал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ), главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании ставки доложил об актуальной ситуации на поле боя.

"Отдельное внимание было уделено сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области, – сказано в сообщении. – Командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев и командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев доложили о ходе боевых действий на участках фронта зон их ответственности".

Участники ставки рассмотрели вопросы комплектования личным составом и техникой бригад, а также вопрос повышения эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения, резюмировали в ОПУ.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.

Теги: Украина, вооружение, Марьинка, Авдеевка, боеприпасы, артиллерия, ремонт, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Бахмут, президент, Сергей Наев, Валерий Залужный, Александр Сырский, заседание, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, Эдуард Москалев, Александр Тарнавский
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