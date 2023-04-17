Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
"Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период", – сказано в сообщении.
Отмечается, что члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.
"Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", – говорится в сообщении.
Кроме того, на ставке продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад, резюмировали в ОПУ.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 11 апреля.