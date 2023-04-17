Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов

В этом году Зеленский собирал ставку более 20 раз, последний раз – 11 апреля Фото: president.gov.ua

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период", – сказано в сообщении.

Отмечается, что члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.

"Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Кроме того, на ставке продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад, резюмировали в ОПУ.