Передовая, снабжение ВСУ, производство боеприпасов. Зеленский рассказал о заседании ставки

Украина не только получает боеприпасы от партнеров, но и производит сама, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что на заседании обсуждали ситуацию на передовой – "действия наших сил обороны, то, что удается, и то, чего мы должны достичь".

Командующие направлениями "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложили об актуальной ситуации.

"Отдельно на ставке – снабжение боеприпасами наших воинов. Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все, что касается производства – и государством, и частными компаниями", – сказал Зеленский.

По его словам, были доклады на эту тему министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра обороны Алексея Резникова, командующего силами логистики Олега Гуляка.

Кроме того, президент сегодня провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и Соединенные Штаты, целью которой была прежде всего финансовая поддержка Украины партнерами.

"Результаты весомые. Это касается и отношений с МВФ, и с другими международными институтами, двусторонних отношений с Канадой и Америкой. Благодарю всех наших партнеров, которые неизменно помогают!" – подчеркнул Зеленский.