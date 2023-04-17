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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Передовая, снабжение ВСУ, производство боеприпасов. Зеленский рассказал о заседании ставки

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Украина не только получает боеприпасы от партнеров, но и производит сама, отметил Зеленский
Украина не только получает боеприпасы от партнеров, но и производит сама, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором подробно обсуждалось производство боеприпасов в Украине. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Президент отметил, что на заседании обсуждали ситуацию на передовой – "действия наших сил обороны, то, что удается, и то, чего мы должны достичь".

Командующие направлениями "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложили об актуальной ситуации.

"Отдельно на ставке – снабжение боеприпасами наших воинов. Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все, что касается производства – и государством, и частными компаниями", – сказал Зеленский.

По его словам, были доклады на эту тему министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра обороны Алексея Резникова, командующего силами логистики Олега Гуляка.

Кроме того, президент сегодня провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и Соединенные Штаты, целью которой была прежде всего финансовая поддержка Украины партнерами.

"Результаты весомые. Это касается и отношений с МВФ, и с другими международными институтами, двусторонних отношений с Канадой и Америкой. Благодарю всех наших партнеров, которые неизменно помогают!" – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

После российского вторжения в Украину "Укроборонпром" начал налаживать серийное производство боеприпасов на мощностях одной из стран – членов НАТО. Сейчас они производят, в частности, снаряды для 82-мм минометных выстреловмины калибра 120 мм, снаряды калибра 122 мм и 125 мм.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Теги: США, Канада, боеприпасы, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Александр Камышин
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