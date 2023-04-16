У Запада нет усталости от войны в Украине, это российский нарратив – Шмыгаль

"Усталость от войны в Украине – это российский нарратив во всех смыслах этого слова. Мы настроены выиграть эту войну, освободить наши территории, мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", – сказал Шмыгаль.

По его словам, возможно, есть физическая усталость, потому что идет тяжелая война, но "мы не фрустрированы".

Шмыгаль отметил, что во время визита в Штаты обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи Украине для проведения успешного контрнаступления, в частности поставок боеприпасов, вооружения и ракет большей дальности, а также вопросы стратегического сотрудничества в будущем.