У Запада нет усталости от войны в Украине, это российский нарратив – Шмыгаль

"Усталость от войны в Украине – это российский нарратив во всех смыслах этого слова. Мы настроены выиграть эту войну, освободить наши территории, мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", – сказал Шмыгаль.
По его словам, возможно, есть физическая усталость, потому что идет тяжелая война, но "мы не фрустрированы".
Шмыгаль отметил, что во время визита в Штаты обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи Украине для проведения успешного контрнаступления, в частности поставок боеприпасов, вооружения и ракет большей дальности, а также вопросы стратегического сотрудничества в будущем.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.
11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду, после чего отправился в США. В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что, кроме Остина, премьер встретится с министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – говорится в сообщении.