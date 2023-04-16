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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Запада нет усталости от войны в Украине, это российский нарратив – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы настроены выиграть эту войну
Шмыгаль: Мы настроены выиграть эту войну
Фото: EPA

У партнеров Украины нет никакого истощения от помощи ей, как заявляет российская пропаганда. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в США 14 апреля. Видео опубликовано на YouTube-канале Кабмина.

"Усталость от войны в Украине – это российский нарратив во всех смыслах этого слова. Мы настроены выиграть эту войну, освободить наши территории, мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", – сказал Шмыгаль.

По его словам, возможно, есть физическая усталость, потому что идет тяжелая война, но "мы не фрустрированы".

Шмыгаль отметил, что во время визита в Штаты обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи Украине для проведения успешного контрнаступления, в частности поставок боеприпасов, вооружения и ракет большей дальности, а также вопросы стратегического сотрудничества в будущем.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.

США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

11 апреля Шмыгаль нанес визит в Канаду, после чего отправился в США. В пресс-службе Кабинета Министров Украины отмечали, что, кроме Остина, премьер встретится с министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также примет участие в Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", – говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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