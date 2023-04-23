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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых – Генштаб ВСУ

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У оккупантов дефицит койко-мест для раненых и нехватка медикаментов, сообщают в Генштабе
У оккупантов дефицит койко-мест для раненых и нехватка медикаментов, сообщают в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами, сообщает Генштаб Украины 23 апреля в Facebook.

Из-за большого количества раненых оккупанты вынуждены использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях, говорится в сообщении. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Созданный Силами спецопераций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что на оккупированной территории Донецкой области гражданским практически невозможно получить медицинские услуги, так как большинство медучреждений обслуживает раненых военных.

При этом оккупанты принимают в больницах небольшое количество гражданских, чтобы использовать их в качестве живого щита, отметили в ЦНС.

Оккупанты боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха, что местные партизаны передадут координаты силам обороны, говорится в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, раненые, госпиталь, российская агрессия, война России против Украины, больницы, российские оккупанты
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