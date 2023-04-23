Российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых – Генштаб ВСУ

У оккупантов дефицит койко-мест для раненых и нехватка медикаментов, сообщают в Генштабе Фото: EPA

Из-за большого количества раненых оккупанты вынуждены использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях, говорится в сообщении. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Созданный Силами спецопераций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что на оккупированной территории Донецкой области гражданским практически невозможно получить медицинские услуги, так как большинство медучреждений обслуживает раненых военных.

При этом оккупанты принимают в больницах небольшое количество гражданских, чтобы использовать их в качестве живого щита, отметили в ЦНС.

Оккупанты боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха, что местные партизаны передадут координаты силам обороны, говорится в сообщении.