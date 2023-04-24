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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка объяснила, зачем Россия принудительно раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях

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Российские паспорта, принудительно вручаемые на оккупированных территориях Украины, признаны символизировать "успехи" россиян, полагают в британской разведке
Российские паспорта, принудительно вручаемые на оккупированных территориях Украины, признаны символизировать "успехи" россиян, полагают в британской разведке
Фото: duma.gov.ru

Российские власти ускоряют "интеграцию" временно оккупированных территорий Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы представить свое вторжение как якобы успешное. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 24 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

Так называемые "власти" на оккупированных территориях Украины, состоящие из россиян и коллаборантов, заставляют местных жителей брать российские паспорта, сказано в сводке.

Одним из примеров принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Украины разведка называет тот факт, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будет депортирован, а его имущество конфисковано.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются ускорить русификацию оккупированных регионов Украины по примеру того, как Россия делала это в захваченных Донецке и Луганске с 2014 года и до вторжения в феврале 2022 года.

Продемонстрировать свои "достижения" на временно оккупированных территориях Украины захватчикам особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года в РФ, подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Контекст:

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления, созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

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