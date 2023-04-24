Британская разведка объяснила, зачем Россия принудительно раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях

Так называемые "власти" на оккупированных территориях Украины, состоящие из россиян и коллаборантов, заставляют местных жителей брать российские паспорта, сказано в сводке.
Одним из примеров принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Украины разведка называет тот факт, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будет депортирован, а его имущество конфисковано.
(2/4) Residents in Kherson have been warned that those who have not accepted a Russian passport by 01 June 2023 will be ‘deported’ and their property seized.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 24, 2023
Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются ускорить русификацию оккупированных регионов Украины по примеру того, как Россия делала это в захваченных Донецке и Луганске с 2014 года и до вторжения в феврале 2022 года.
Продемонстрировать свои "достижения" на временно оккупированных территориях Украины захватчикам особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года в РФ, подчеркнули в британском оборонном ведомстве.
(4/4) Russia is likely expediating the integration of the occupied areas of Ukraine into the bureaucracy of the Russian Federation to help paint the invasion as a success, especially in the run-up to the 2024 presidential elections.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 24, 2023
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.
В Центре национального сопротивления, созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.