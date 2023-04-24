Британская разведка объяснила, зачем Россия принудительно раздает паспорта украинцам на оккупированных территориях

Так называемые "власти" на оккупированных территориях Украины, состоящие из россиян и коллаборантов, заставляют местных жителей брать российские паспорта, сказано в сводке.

Одним из примеров принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Украины разведка называет тот факт, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будет депортирован, а его имущество конфисковано.

(2/4) Residents in Kherson have been warned that those who have not accepted a Russian passport by 01 June 2023 will be ‘deported’ and their property seized. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 24, 2023

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются ускорить русификацию оккупированных регионов Украины по примеру того, как Россия делала это в захваченных Донецке и Луганске с 2014 года и до вторжения в феврале 2022 года.

Продемонстрировать свои "достижения" на временно оккупированных территориях Украины захватчикам особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года в РФ, подчеркнули в британском оборонном ведомстве.