СБУ задержала жителя Донецкой области, подозреваемого в передаче информации оккупантам для срыва контрнаступления ВСУ под Бахмутом

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время выполнения им вражеской задачи на территории Бахмута Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны в Краматорске. В первую очередь он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая задействована в контрнаступательных операциях ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом. Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "МГБ ДНР". Для коммуникации использовал один из мессенджеров", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время выполнения им вражеской задачи на территории города.

По данным следствия, 48-летний подозреваемый по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

"По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских Telegram-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями украинских защитников как рядовые граждане", – отметили в СБУ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей.

Правоохранители продолжают работать над привлечением к ответственности всех участников преступления. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.