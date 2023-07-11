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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Донецкой области, подозреваемого в передаче информации оккупантам для срыва контрнаступления ВСУ под Бахмутом

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время выполнения им вражеской задачи на территории Бахмута
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время выполнения им вражеской задачи на территории Бахмута
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области задержала местного жителя, подозреваемого в передаче информации российским оккупантам для срыва контрнаступления ВСУ под Бахмутом. Об этом 11 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны в Краматорске. В первую очередь он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая задействована в контрнаступательных операциях ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом. Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору "МГБ ДНР". Для коммуникации использовал один из мессенджеров", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время выполнения им вражеской задачи на территории города.

По данным следствия, 48-летний подозреваемый по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

"По предварительной информации, "на контакт" с агрессором он вышел через один из прокремлевских Telegram-каналов. Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями украинских защитников как рядовые граждане", – отметили в СБУ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Сейчас он находится под стражей.

Правоохранители продолжают работать над привлечением к ответственности всех участников преступления. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

Контекст:

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле Клещиевки под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Служба безопасности Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
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