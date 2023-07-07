СБУ задержала подозреваемого в работе на ФСБ РФ жителя Кировоградской области, который устроился на оборонный завод

"Во время оперативных действий задержан агент ФСБ, получивший вражескую задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ. Фигуранту удалось добиться назначения на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу приступил к сбору разведданных в пользу России, но СБУ тщательно документировала каждый его шаг. Прежде всего, агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании", – говорится в сообщении.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали фигуранта "на горячем", когда он фотографировал секретные документы.

По данным следствия, ФСБ завербовала фигуранта задолго до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего продолжительного пребывания в РФ, где работал на разных предприятиях.

"Впоследствии его перевели в режим ожидания и отправили в Украину, где активировали после начала полномасштабного вторжения. Передачу секретных сведений он должен был осуществлять через один из мессенджеров. В случае успешного выполнения вражеских задач российская спецслужба "гарантировала" ему свое содействие в выезде в РФ и получении гражданства страны-агрессора", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.