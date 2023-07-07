СБУ открыла уголовное производство в отношении священника УПЦ МП, который мог сотрудничать с россиянами во время оккупации Киевской области

"В настоящее время проверяются данные о возможном содействии рашистам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона. Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым занимается Талько", – говорится в сообщении.

По данным следствия, он предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления.

"Задокументировано, что только с 29-го по 31 марта 2022 года рашисты удерживали там троих украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей. Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины", – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

"По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы", – говорится в сообщении.