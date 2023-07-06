"Пытался выявить HIMARS". СБУ задержала подозреваемого в передаче информации оккупантам в Донецкой области

"Злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на бахмутском направлении. В первую очередь он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина присылал данные в Telegram-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских сил обороны создала ФСБ РФ.

"Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот выходил из дома для скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, задержанный – житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать оккупантов о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

"В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности", – отмечается в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационистская деятельность).