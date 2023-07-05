Настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области обвиняют в госизмене

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля храма в Шосткинском районе за совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудник ФСБ установил связь с настоятелем, а тот согласился на сотрудничество, поскольку "имел пророссийские убеждения и ожидал прихода "русского мира".

"Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где располагаются военнослужащие и военная техника на территории Шосткинского района. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество. Полученные данные передавал оперативному сотруднику ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого 1 марта 2023 года. В настоящее время он находится под стражей. Досудебное расследование вели сотрудники управления СБУ в Сумской области.