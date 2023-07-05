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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области обвиняют в госизмене

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По данным следствия, информацию фигурант передавал ФСБ
По данным следствия, информацию фигурант передавал ФСБ
Фото: sumy.gp.gov.ua

СБУ завершила следствие в отношении настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Сумской области – его обвиняют в передаче оккупантам данных об украинских военных, правоохранителях и общественных деятелях, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля храма в Шосткинском районе за совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудник ФСБ установил связь с настоятелем, а тот согласился на сотрудничество, поскольку "имел пророссийские убеждения и ожидал прихода "русского мира".

"Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где располагаются военнослужащие и военная техника на территории Шосткинского района. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество. Полученные данные передавал оперативному сотруднику ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", – сказано в сообщении. 

Правоохранители задержали подозреваемого 1 марта 2023 года. В настоящее время он находится под стражей. Досудебное расследование вели сотрудники управления СБУ в Сумской области.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

Зимой и весной украинские правоохранительные органы регулярно сообщали о проведении обысков в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его пока не рассматривали. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.

Теги: СБУ, прокуратура, Сумская область, УПЦ МП, госизмена, война России против Украины, священник
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