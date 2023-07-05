В Беларуси заявили, что у них могут "обрести место дальнейшего подвига" монахи УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Белорусские священнослужители заявили, что "с глубоким сопереживанием" и "глубокой скорбью" наблюдают за происходящим вокруг Лавры в Киеве, которую они называют "великой святыней всех православных верующих", и утверждают, что со стороны украинских властей происходят "безбожные попытки разорить колыбель православной веры восточнославянских народов".
Представители БПЦ в описании событий вокруг Лавры в Киеве используют традиционные для российской пропаганды нарративы и фейки о якобы вывозе из Украины духовных, исторических и культурных ценностей.
Кроме того, священнослужители из Беларуси делают вывод о неких незаконных действиях в Лавре и жалуются на предписание Министерства культуры и информационной политики Украины насельникам Киево-Печерской лавры "покинуть территорию обители". Есть якобы "высокая вероятность изгнания монашествующих из Лавры".
"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", – заявили в БПЦ.
79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Позже комиссия продолжила работу в Лавре, она завершилась 5 июня. Заповедник направил УПЦ МП требование освободить занимаемые помещения на территории Лавры.
4 июля верующие УПЦ МП не дали комиссии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" проверить и опечатать освобожденные корпуса на территории нижней Лавры.