В Беларуси заявили, что у них могут "обрести место дальнейшего подвига" монахи УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Белорусские священнослужители заявили, что "с глубоким сопереживанием" и "глубокой скорбью" наблюдают за происходящим вокруг Лавры в Киеве, которую они называют "великой святыней всех православных верующих", и утверждают, что со стороны украинских властей происходят "безбожные попытки разорить колыбель православной веры восточнославянских народов".

Представители БПЦ в описании событий вокруг Лавры в Киеве используют традиционные для российской пропаганды нарративы и фейки о якобы вывозе из Украины духовных, исторических и культурных ценностей.

Кроме того, священнослужители из Беларуси делают вывод о неких незаконных действиях в Лавре и жалуются на предписание Министерства культуры и информационной политики Украины насельникам Киево-Печерской лавры "покинуть территорию обители". Есть якобы "высокая вероятность изгнания монашествующих из Лавры".

"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", – заявили в БПЦ.