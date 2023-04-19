Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника на территории Киево-Печерской лавры

Комиссия осмотрела имущество корпусов 37, 37-а, 38 – галерея к Ближним пещерам, колокольня на Ближних пещерах, вход в Галерею Ближних пещер.

Двери зданий были закрыты, поэтому их открыли специальными техническими средствами в присутствии и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" и его заместителя.

Как отметил Ткаченко, указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков принятия арендатором противопожарных мероприятий не зафиксировано", – добавил министр.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Митрополит Павел (Лебедь), бывший наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.

12 апреля комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке.