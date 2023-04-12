Священник Киево-Печерской лавры предстанет перед судом из-за повреждения техники СМИ – прокуратура

Об этом 12 апреля сообщается в Facebook Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины) обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры направлен в суд.
"Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Суспільного" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (архидиакон), схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность, – сказано в сообщении. – 11 апреля обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу".
Как указали в прокуратуре, максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
"Суспільне" сообщало, что инцидент случился, когда журналистка СМИ пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.
3 апреля правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему священнослужителю Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.
В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.