Священник Киево-Печерской лавры предстанет перед судом из-за повреждения техники СМИ – прокуратура

Об этом 12 апреля сообщается в Facebook Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины) обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры направлен в суд.

"Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Суспільного" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (архидиакон), схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность, – сказано в сообщении. – 11 апреля обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу".

Как указали в прокуратуре, максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

"Суспільне" сообщало, что инцидент случился, когда журналистка СМИ пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.

3 апреля правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему священнослужителю Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности.